Isak celebra Chiesa: "È merito suo se mi sono sbloccato con il Liverpool, io ho solo spinto il pallone in rete"

Dopo essersi sbloccato in Carabao Cup con la maglia del Liverpool, Aleksandr Isak ha parlato ai canali ufficiali dei Reds. Il centravanti svedese, oltre a sottolineare le difficoltà di adattamento in una squadra come quella di Arne Slot, ha voluto rendere onore a Federico Chiesa, capace di fargli segnare la sua prima rete con la maglia del Liverpool. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Penso che, soprattutto quando giochi per un club come il Liverpool, devi competere su tutti i fronti. Questo è l’obiettivo principale: essere competitivi in tutte le competizioni, affrontando ogni partita con la voglia di vincere. Ovviamente la mia situazione era un po’ particolare, quindi ho dovuto fare un lavoro extra, cosa assolutamente normale. Sono felice di fare qualsiasi lavoro che mi permetta di essere in forma. Va bene così. Sto lavorando duramente per essere nella mia forma migliore, poi starà al mister decidere per la trasferta contro il Crystal Palace sabato”.

“Senza l'aiuto di Federico non sarei riuscito a sbloccarmi cosi facilmente”

Lo svedese ha voluto rendere i meriti all’ex Fiorentina Federico Chiesa, autore nell’ultima partita di due assist: “Tutto il lavoro è stato davvero fatto da Fede: un recupero in pressing alto e da quel momento ho cercato solo di farmi trovare nel posto giusto, cosa che è successa, e ho solo dovuto spingerla dentro (il pallone, ndr)"