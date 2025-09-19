Piccolo scambio di battute a distanza tra Stefano Pioli e Cesc Fabregas, che nelle rispettive conferenze stampa pre Fiorentina-Como hanno commentato le parole l'uno dell'altro.

Le parole di Pioli

Per primo è stato Pioli a commentare le recenti dichiarazioni di Fabregas, con il tecnico spagnolo che aveva giustificato la presenza di pochi italiani in rosa (6 su 31) dicendo di non aver trovato calciatori in grado di alzare il livello del Como: “Mi ha un po' sorpreso quello che ha detto - ha spiegato Pioli - Ci sono giocatori italiani di alto livello. Poi ognuno ha le proprie preferenze e magari un giocatore che piace a me a lui non piace”.

Le parole di Fabregas

Poco dopo Fabregas ha replicato: “So che Pioli non è d'accordo con quanto ho detto, forse perché non so bene l'italiano. Io parlo di talenti giovani, non in generale. Lui è l'allenatore della Fiorentina, una delle 6-7 squadre più forti d'Italia. Io parlavo di Serie B e C, di poter portare qua ragazzi giovani. Io parlavo di talenti italiani della categoria Primavera: sono preparati ad andare in Serie A? Per il nostro gioco io non ne ho trovati”.