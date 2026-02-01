Amoruso: "Non è possibile che Pongracic commetta sempre gli stessi errori. La Fiorentina regala un sacco di gol"
Marin Pongracic. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante le trasmissioni di RTV 38, ha commentato la prestazione dei viola al termina della partita persa contro il Napoli.
La difesa viola
“E' dall'inizio della stagione che paghiamo errori difensivi dei singoli - dice l'ex difensore gigliato - diventa anche difficile giudicare la prestazione. Abbiamo subito 36 gol, di questi almeno 15-18 sono stati regalati alle squadre avversarie”.
La partita di Pongracic
L'ex calciatore si sofferma poi sulla prestazione di un singolo giocatore: “Giustamente la gente se la prende con l'allenatore, ma sugli errori dei singoli che può farci? In difesa ci sono questi. Spero però che dalla prossima Pongracic non giochi, non è possibile che commetta sempre i soliti errori”.
