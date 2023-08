Bucchioni: "Questo mercato è la risposta ai dubbi sulla Fiorentina. A partire forte aiuteranno due partite abbordabili"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il mercato della Fiorentina e l'avvicinamento alla sfida contro il Genoa a Radio Bruno Toscana: “Mi aspetto una Fiorentina molto carica, in linea con le ambizioni e con il mercato che è stato fatto”.

“Questa è una squadra matura, che ha cambiato pelle nel corso della stagione e che ha imparato a crescere, Italiano in primis. Chi padroneggia questi cambiamenti ormai può partire e andare in automatico. La Fiorentina ha meccanismi collaudati: non è passato un secolo dalle ultime partite. Mi aspetto otto o nove giocatori della scorsa stagione per proseguire un filo. In porta, ad esempio, riparto con Terracciano, poi crescerò piano piano”.

E aggiunge: “A partire forte aiutano due partite che, sulla carta, sono alquanto abbordabili. Poi le idee devono essere messe in pratica e alcune sono state anche sottovalutate, come Yerry Mina, arrivato da svincolato che però vale 10 milioni. La Fiorentina ha risposto ai dubbi della crescita della squadra con questo mercato, era l'unica risposta possibile”.