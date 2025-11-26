Zazzaroni: "Stando ai numeri la Fiorentina non si salva. Ma ha tutto per uscire da questa situazione"
La Fiorentina ha dovuto cambiare nettamente il proprio approccio alla stagione: dai sogni Champions… alla lotta salvezza. Ce la farà ad arrivare a fine stagione? Ne parla anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, a Tuttomercatoweb.com.
“La Fiorentina non si salva, stando ai numeri. Eppure…”
“I numeri, purtroppo per la squadra viola, parlano chiaro: le statistiche affermano che la Fiorentina non si salverà. Eppure, da qui alla fine del campionato, possono succedere tante cose. Alla fine dei conti ha la rosa per fare bene e uscire da questa situazione”.
“All'Atalanta Palladino farà meglio di Juric”
Sull'Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina: “Resta una buona squadra, anche se non riuscirà a rientrare nelle prime quattro. Palladino, a Bergamo, farà meglio del predecessore Juric”.
