L'intermediario di mercato e talent scout Michele Fratini è intervenuto durante una diretta YouTube di calciomercato.it, esprimendosi su alcuni temi attualissimi di mercato, entrando anche in casa Fiorentina, in particolare sulla situazione del difensore viola Pietro Comuzzo.

‘Felice che Comuzzo abbia rifiutato l’Al-Hilal, ma…'

“Sono contento che Comuzzo abbia rifiutato l'Al-Hilal, ma se quel nome arriva da Simone Inzaghi, significa che il giocatore piace anche a Ausilio e Marotta. Il Napoli lo voleva, c'è l'Atalanta ma il mio timore, da fiorentino, è che ora i 35 milioni possa spenderli l'Inter”.

‘Attenzione all’Inter'

“La Fiorentina ha tanti difensori centrali, ha preso Kospo, sta prendendo Lindelof, ha tanti centrali, da Ranieri a Pongracic, Marì. Quella che conta però è la qualità e Comuzzo è fortissimo. Attenzione all'Inter, che potrebbe fare l'aggancio per questo giocatore”.