Pazienza: "Riportare la Fiorentina in Champions fu qualcosa di incredibile. Fiorentina in ottime mani con Paratici"

Tra i tanti ex viola presenti quest’oggi al Viola Park c’era anche l’ex centrocampista, oggi tecnico professionista, Michele Pazienza.

“Per me è un’emozione grandissima, oltre che un onore, di avere avuto la possibilità di indossare questa maglia gloriosa, che mi ha dato tanto e mi ha fatto vivere un sogno: con questi colori ho vissuto dei momenti bellissimi. Credo di aver vissuto un momento in cui la Fiorentina era in rinascita, stava ricostruendo il proprio percorso. Per questo ho avuto la fortuna e l’onore di indossare questa maglia, e di essere presente oggi a festeggiarne il suo centenario”.

“Tornare in Champions fu qualcosa di incredibile”

Ha ricordato un momento particolare: “Ci sono stati tanti momenti belli: come dicevo prima ho vissuto un momento bello della Fiorentina. Con Prandelli arrivammo in Champions e poi ci fu quella storia che tocco da vicino la società. Sicuramente l'aver raggiunto quel traguardo importante sul campo è stata una gratificazione importante, per il mio percorso da calciatore professionista e per la piazza, che da tempo sognava di tornare tra i grandi”.

“Ecco cosa mi incuriosisce di piu dei miei ex compagni”

Qualcosa anche sui suoi ex compagni: “Ne parlavo prima con Mirko Savini, la prima cosa che mi incuriosisce dei miei ex compagni l'aspetto fisico. Quando smetti di giocare ti lasci un po' andare. Gli anni si cominciano a vedere di più sul viso, sulla pancia e sulle gambe che continuano comunque a curvarsi. La mia curiosità era appunto da questo punto di vista. Rivedo con piacere tanti ragazzi, tanti giocatori con cui ho avuto il piacere e la possibilità di giocare”.

“La Fiorentina ha cambiato tanto quest'estate, bisogna andarci piano”

Ha poi concluso parlando della Fiorentina di Fabio Grosso: “Bisogna andarci piano, la Fiorentina ha cambiato tanto, a partire dalla guida tecnica. C'è bisogno di tempo affinché il lavoro si possa vedere. Conosco molto bene l'allenatore e le sue qualità sia umane che professionale. Ho avuto anche il direttore Paratici, la Fiorentina è in ottime mani”.