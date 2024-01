L'Empoli apre alla cessione di Baldanzi alla Roma. E il passaggio di Belotti alla Fiorentina aiuterà i giallorossi

Che per la Fiorentina non ci sarà un Parisi-bis era ormai quasi scontato. Perché stavolta il talento dell'Empoli, leggi Tommaso Baldanzi, non si sposterà di pochi chilometri ma dovrà viaggiare un po' di più. Come riporta TMW, il presidente Corsi ha dato l'apertura totale al passaggio del giocatore alla Roma, che sta provando a trovare la liquidità per poter chiudere l'operazione.

Belotti alla Fiorentina può aiutare

L'uscita di Belotti in direzione Fiorentina aiuterà in questo senso, ma sono anche altri i giocatori che dovrebbero permettere alla Roma di fare cassa. Nel frattempo l'Empoli si è detto disposto anche ad accettare per Baldanzi un prestito oneroso a sei mesi, con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibile. In totale, comunque, la società toscana si accontenterà di circa 15 milioni per far partire uno dei suoi migliori talenti.