UFFICIALE: Finisce dopo pochi mesi l'avventura di Dzeko alla Fiorentina
Edin Dzeko in azione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Ora è ufficiale: Edin Dzeko non è più un calciatore della Fiorentina. Il bosniaco passa allo Schalke 04, club tedesco attualmente primo in Zweite Bundesliga, la seconda divisione del calcio di Germania.
Il comunicato della Fiorentina
“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko all' F.C. Schalke 04”.
Due gol in viola
Il classe ‘86 saluta a titolo definitivo, dopo 2 reti, entrambe segnate in Conference League, in 18 presenze totali. Un’avventura durata appena qualche mese per l'esperta punta ex Roma, Inter, Manchester City e non solo.
