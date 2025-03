Ma per il centravanti non si fanno eccezioni...

Portiere e centravanti sono i ruoli cardine di ogni squadra di calcio. Per l'estremo difensore, la Fiorentina ha deciso di non puntare sul titolare ma di lasciare spazio alla riserva per la sfida contro il Panathinaikos.

In attacco però nessuna eccezione. Moise Kean ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo da tre giorni, ma ad Atene in campo ci sarà lui (questo salvo sorprese dell'ultima ora).

“Sta bene ed è a disposizione”. Con queste parole il tecnico Raffaele Palladino, ha rassicurato tutti alla vigilia del match. Allora verrà rilanciato dal primo minuto per cercare di trovare quei gol che a questa squadra servono come il pane (una sola rete segnata negli ultimi tre match di campionato contro Como, Verona e Lecce).