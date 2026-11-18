La Fiorentina è al lavoro per presentare la sua proposta definitiva per lo stadio Artemio Franchi. A fare il punto è il direttore generale viola Alessandro Ferrari, che a La Nazione ha parlato del confronto con il Comune, dell’impegno economico del club e di come vorrebbe che i tifosi vivessero lo stadio una volta rinnovato.

Per Ferrari, il Franchi può incidere sulla crescita della Fiorentina anche sul piano sportivo. “Lo stadio per ogni società sportiva, dalla serie C alla serie A, come in ogni paese del mondo è un asset fondamentale che può aiutare un club a migliorare i risultati economici e quelli sportivi”.

La proposta viola e il confronto con il Comune

Sul tavolo ci sono l’apporto economico della Fiorentina e le modalità con cui il club potrà utilizzare la struttura. Ferrari descrive così lo stato della trattativa con l’amministrazione comunale: “Stiamo lavorando per presentare la nostra proposta definitiva. Tutto, possiamo dirlo, sta andando avanti con la massima cordialità e rapporti sereni nella trattativa con l'amministrazione. Il peso economico del nostro apporto è quello che ormai tutti sapete (55 milioni più un montante indicativo di 30/40 milioni per gli arredi interni ndr), poi ovviamente c'è la questione dell'utilizzo della nuova struttura”.

Il modello inglese e gli spazi per i tifosi

Nel raccontare il Franchi che immagina, il direttore generale cita gli impianti visitati in Europa e gli spazi d’incontro tra calciatori e tifosi che ha visto in Inghilterra. “Che stadio sogno? Uno stadio che dovrà essere vissuto, sul modello dei tanti che abbiamo visto girando un po' per l'Europa. Uno stadio dove non si va soltanto solo per apprezzare lo spettacolo sportivo, ma per viverlo. Per aver spazi d'incontro come quelli in Inghilterra dove i calciatori si danno il cinque con i tifosi... Ma vi ricordo che comunque sia, noi parteciperemo alla realizzazione di un progetto, di uno stadio che non è quello che avevamo disegnato noi”.