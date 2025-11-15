Ascari: "Per Vanoli parla il suo passato, sul mercato consiglio un centrocampista che lui ha allenato. Goretti un professionista serio"

Eugenio Ascari, agente Fifa, è intervenuto a 30° Minuto su Italia 7 per commentare l'attualità della Fiorentina.

Su Goretti

Ascari ha parlato di Roberto Goretti, nuovo ds della Fiorentina: "Goretti è un professionista molto serio ed ha il vantaggio di essere un ex calciatore. Ha scalato vari gradini, con diverse esperienze precedenti ai viola, e tutte queste piazze ha fatto molto bene. si è trattata di una scelta giusta, se gli viene data fiducia farà un ottimo lavoro. In tanti dicono che ha poca esperienza? Manna del Napoli cosa ha fatto precedentemente? Non mi pare che abbia maturato esperienze precedenti più importanti di Goretti. Se è rimasto dopo l'addio di Pradè significa che Commisso e Ferrari si fidano di lui. Diamogli modo di lavorare e non mettergli fretta".

Sul momento della Fiorentina

Sul momento della Fiorentina ha commentato: “Una situazione così per la Fiorentina nessuno se la sarebbe immaginata. Sono dispiaciuto per Pioli, non me lo sarei mai aspettato un tonfo del genere, anche per le le sue esperienze in passato. Ci sono stagioni che nascono male e finiscono peggio. Peccato, perché la squadra sembrava essere costruita in modo corretto e invece nessuno dei giocatori ha reso. Vanoli è stato molto chiaro, non vuole stravolgere niente per ora. Ha parlato anche in modo molto diretto ad alcuni giocatori”.

Su Vanoli

Sul nuovo tecnico Paolo Vanoli si è espresso così: "Questa è la scelta migliore rispetto a quello che offriva il mercato. Vanoli conosce questa piazza, perché da calciatore ci è stato e ha vinto. Ha fatto una grande gavetta, il suo passato parla per lui. E' un allenatore molto concreto, che dovrà restituire serenità e fiducia ad un gruppo con il morale a terra. Mercato di gennaio? Fossi la Fiorentina andrei a prendere un giocatore di sostanza come Tessmann, che Vanoli due anni fa a Venezia ha valorizzato tantissimo e adesso gioca nel Lione".

