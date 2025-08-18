Una diretta concorrente della Fiorentina in Conference League potrebbe perdere uno dei suoi top player (che vorrebbe andarsene)

Si avvicinano gli ultimi giorni di mercato, con le squadre impegnate nelle mosse finali per completare le rose in vista della prossima stagione. Un'operazione importante potrebbe riguardare anche il Crystal Palace, diretta avversaria della Fiorentina per la corsa alla Conference League.

Via una pedina fondamentale?

Come riporta Fabrizio Romano, i presidenti del Tottenham e del Crystal Palace, Daniel Levy e Steve Parish, si sono messi oggi in contatto per il passaggio agli Spurs di Eberechi Eze, trequartista tra i giocatori più importante della squadra rossoblù.

Cifre da top player

Il Tottenham è disposto a offrire una quota fissa di 55 milioni di sterline, più 5 milioni di sterline di bonus per chiudere l'affare. Il giocatore ha già fatto sapere che vorrebbe cambiare aria e raggiungere gli Spurs.