Figo: "La Fiorentina è sempre stata una grande squadra storica. Spero che continui sulla strada delle finali europee"

L'ex calciatore e pallone d'oro Luis Figo è intervenuto dal premio “Fair Play Menarini”. Ecco le sue parole, a partire dalla scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello da connazionale: “Una tragedia che non sembra reale, leggere la notizia è stato uno shock. Adesso il mondo del calcio deve stare vicino a famiglia e amici, ma oggi è un giorno nero”.

Sulla nuova Fiorentina di Pioli: “La Viola è sempre stata una grande squadra, storica. Recentemente ha anche giocato due finali di Conference. Spero che continui al meglio in questo cammino”.

Sull'Inter, invece: “L'ultima stagione non è stata un successo, ma la squadra è arrivata fino in fondo. Quando non vinci, però, non puoi mai reputarti interamente soddisfatto. Così va il calcio. Chivu? Lo conosco molto bene, può aiutare l'Inter a continuare a vincere”.