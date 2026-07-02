Dopo Grosso, il Sassuolo chiude un ciclo anche in Primavera: un ex viola si accasa all’Inter

Il Sassuolo si rende protagonista di un cambio di guida tecnica sia in prima squadra che Primavera: dopo l’addio di Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina, i neroverdi salutano anche Emiliano Bigica.

Ottima esperienza al Sassuolo

L’ex centrocampista della Fiorentina lascia la panchina emiliana dopo 6 anni, con anche un brevissimo trascorso ad interim in Serie A, e si trasferisce su quella della Primavera dell'Inter. Bigica con la Primavera del Sassuolo ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa, battendo proprio la Fiorentina.

Tanti cambiamenti

La società di casa al Mapei Stadium ha di recente anche definito la separazione con lo storico dirigente Giovanni Carnevali, che è passato alla Juventus dopo una vita al Sassuolo.