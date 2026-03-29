Tra un'ora, la Fiorentina Femminile tenterà il tutto per tutto contro la Juventus, nella gara valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-2 subito al Viola Park. Intanto, la prima semifinale ha restituito il verdetto.

La prima finalista

1-1 all'andata tra Roma e Inter, poi la prova di forza delle giallorosse che, grazie alle reti di Giugliano e Viens, si sono imposte in esterna sulle nerazzurre garantendosi così l'accesso alla finale: a nulla è servito il gol della bandiera di Vilhjalmsdottir per le nerazzurre. Oltre al primo posto in campionato, dunque, le ragazze di Rossettini puntano al ‘double’ domestico.

Palla alle viola

Tre punti dividono Fiorentina e Juventus in campionato, e due gol le dividono oggi: calcio d'inizio alle 18 a Biella, con il gruppo di Pinones-Arce che dovrà centrare l'impresa per regalarsi la gioia di lottare per un trofeo.

FIORENTINA: Fiskerstrand; Woldvik, Van der Zanden, Faerge, Johansen; Catena, Severini, Cherubini; Bonfantini, Janogy, Eriksdottir. Al.. Pinones-Arce