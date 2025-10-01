Alla vigilia di Fiorentina-Sigma Olomouc di Conference League, l'attaccante viola Roberto Piccoli ha presentato così la partita: “Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, cercando di rimanere sempre positivi. Dobbiamo dare di più rispetto alle ultime partite, ma siamo consapevoli che l'impegno pagherà e alla fine ci porterà alla vittoria. Per me domani sarà la prima partita in Europa, voglio giocarla al meglio per aiutare la squadra a raggiungere una vittoria che meritiamo di trovare. La mia famiglia mi sarà accanto come sempre”.

Sulla sua condizione: “Sto prendendo sempre più ritmo, cercherò di dare tutto me stesso. Le mie caratteristiche migliori sono il dinamismo e l'attacco alla profondità. Non mi pesa troppo la cifra che la società ha speso per acquistarmi, credo peraltro fosse in linea con lo standard attuale del mercato”.

Sul modulo: “Sono stato abituato a giocare sia da solo che in coppia. Sicuramente nel secondo caso serve avere una comunicazione e il feeling giusto, ma io e Kean ci stiamo lavorando. Dobbiamo essere più cinici sotto porta, a certi livelli non ti capitano tante occasioni e quelle che crei le devi sfruttare. Sono pagato per fare gol e io in primis dovrò essere più cattivo davanti".

Sul senso di responsabilità: “Ci siamo parlati e ci siamo detti che dobbiamo dare di più. Fisicamente in campo ci andiamo noi giocatori e quindi dobbiamo dare di più a livello di carattere e dinamismo”.