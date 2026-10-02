Drăgușin: "Sono in forma e mi sento bene. Ho fiducia nel CT Hagi. La mia esclusione contro la Bosnia..."

Il difensore della Fiorentina Radu Drăgușin ha parlato dal ritiro della Romania, nazionale in netta difficoltà dopo le sconfitte in Nations League contro Svezia e Bosnia. Adesso la gara contro la Polonia.

Le parole di Drăgușin

"Sto bene, sono in buona forma. Arrivo dopo aver giocato diverse partite, ho accumulato minuti, gare importanti per la mia condizione fisica. Con la Romania siamo in un momento difficile, dopo questi due risultati negativi. Ho fiducia nel CT, ho fiducia in noi, dobbiamo fare meglio in campo, sappiamo di dover giocare con più determinazione. Dobbiamo mostrare un lato diverso di noi stessi”.

Sulle polemiche seguite alla sua esclusione contro la Bosnia

“Faccio parte di un gruppo che è stato scelto per essere qui. Le decisioni vengono prese dal mister, abbiamo piena fiducia in lui. Speravamo di poter ribaltare la partita. È colpa di tutti, di chi ha giocato e di chi non ha giocato. Siamo tutti responsabili. Quella contro la Polonia sarà una sfida fondamentale per entrambe le squadre. Abbiamo avuto un inizio che nessuna delle due nazionali desiderava. Sarà una partita aperta, ma dobbiamo conquistare punti. Vogliamo mostrare un volto nuovo, è questo che ci motiva. Lewandowski è un giocatore di livello mondiale, cercheremo di impedire che gli arrivino palloni”.