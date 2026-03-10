Galbiati: “Prova orribile, bisogna esser contenti di aver mosso la classifica. Non vedere Ranieri incitare i compagni è un segnale”

Anche l’ex difensore gigliato Roberto Galbiati si è espresso a Toscana TV sullo scialbo e deludente 0-0 della Fiorentina contro il Parma al Franchi, spaziando tra vari argomenti.

‘Ora come ora saremmo salvi, ma…’

“La Fiorentina non ha trovato un Parma che ha fatto le barricate, ma che cercava anche di giocare. La Fiorentina è regredita come gioco e prestazioni, aveva la possibilità anche di andare in contropiede ma non è riuscita a fare niente. Ciò che mi ha preoccupato è non aver visto mai neppure Ranieri incitare i compagni, esprimere grinta, quando prima era anche troppo esuberante, forse esagerava… è un segnale. La prova è stata orribile, è vero, però non si può pensare di mandar via Vanoli, ora come ora saremmo salvi”.

‘Vanoli è sembrato amorfo in panchina’

“La partita di Udine è stata un cazzotto troppo forte, ha fatto perdere alcune certezze che si erano trovate. Vanoli è stato molto morbido in panchina, nonostante la squadra fosse opaca non l’ha scossa, è sembrato amorfo. Dopo una prova così, bisogna esser contenti di aver mosso la classifica, perché ci si salva anche coi punticini qua e là”.