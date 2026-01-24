Non c'è solo la Roma su Fortini. Un top club italiano punta il terzino viola

Non c'è solo la Roma su Niccolò Fortini. Il terzino della Fiorentina classe 2006 è seguito anche dal Napoli di Antonio Conte.

Seconda scelta

A riportarlo è Sky Sport, che sottolinea come la società partenopea sia alla ricerca di un terzino e che la prima scelta è Juanlu Sanchez del Siviglia.

Un dettaglio importante

Oltre allo spagnolo classe 2003 si segue anche Fortini. Peraltro, trattandosi di un Under 23 italiano, il Napoli potrebbe acquistarlo senza fare i conti con le limitazioni di mercato di questa sessione, che per gli azzurri dovrà essere a saldo zero.