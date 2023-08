Carta bianca data dalla Fiorentina a Ramadani

Fali Ramadani, che è l’agente dell'attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, ha mandato per sistemare il suo assistito anche a cinque minuti dalle 20 di venerdì, orario e giorno di chiusura del mercato. A riportare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.

La sua partenza è messa ormai in conto, per l'arrivo di Nzola e Beltran e per il fatto che il serbo si veda chiuso e strachiuso. La questione economica in questo caso passa quasi in subordine, perché i dirigenti viola sanno già di dover corrispondere il 50 per cento di quanto eventualmente incassato proprio al Real Madrid e, inoltre, di dover rimborsare le agevolazioni fiscali previste dal decreto crescita di cui hanno beneficiato nel primo anno.

Il sostegno decade automaticamente se il lavoratore che viene dall’estero non rimane sotto contratto per un biennio.