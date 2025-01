Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva dell'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, anche sulla sua parentesi a Firenze. Queste le sue parole:

“Per me è sottovalutato dai tempi del Trapani, ma calma a dire che Bologna e Fiorentina non sono due grandi squadre. Alla Fiorentina mi piaceva tanto, al di là delle tre finali perse. È chiaro che ha un grande difetto nell'interpretazione e nella gestione degli ultimi minuti di partita”.

"In panchina si agita un po' troppo. Dopo la vittoria contro la Fiorentina doveva essere un po' più contenuto. Merita una chance in una grandissima squadra, perché grande squadra lo è già il Bologna come la Fiorentina" .