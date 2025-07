L'infinita telenovela tra la Fiorentina e la Conference: quest'anno potrebbe arrivare la cinquantesima partita nella competizione

La Fiorentina si appresta anche ad intraprendere, per il quarto anno consecutivo, il proprio percorso europeo in Conference League. Numeri, quelli totalizzati dalla Fiorentina, che la mettono direttamente alla prima posizione per partite giocate (qualificazioni escluse).

A partire dalla stagione 2022-23, la Fiorentina ha infatti giocato ben 40 partite di Conference League: di queste, ne ha vinte poco più della metà (22), pareggiandone 10 e perdendone 8 - due delle quali verranno ricordate molto bene dai tifosi viola -. In vista della prossima stagione, quindi, una volta superato il turno di qualificazione, la Fiorentina sarà sicura di aggiungere almeno altre sei gare al proprio bottino, staccando ulteriormente il Gent al secondo posto, che ne ha fatte registrare 36 ma che non disputerà nessuna competizione europea l'anno prossimo.