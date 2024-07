Rivoluzione panchine al Franchi: Come cambia la disposizione e dove siederà Palladino

C'è un piccolo caso, se vogliamo chiamarlo così, che riguarda la disposizione delle panchine all'interno del Franchi in questa stagione che comincerà tra un mese circa.

Si cambia lato

Con la Fiesole chiusa, la panchina della Fiorentina non sarà più lo solita, quella utilizzata in tutti questi anni fino alla gestione Italiano, ma sarà quella più vicina alla Ferrovia, quella a destra, per capirsi, rispetto alla tribuna d'onore dove siede la dirigenza gigliata.

Una decisione inevitabile

Lì andranno a posizionarsi Palladino, i membri del suo staff e i giocatori viola che non partiranno dall'inizio. Una decisione che era nell'aria vista la situazione che ci apprestiamo a vivere.