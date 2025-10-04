Non c'è propriamente amicizia e simpatia tra Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli e i due negli anni non se le sono certo mandate a dire: domani ci sarà un nuovo episodio della saga, come la definisce il Corriere Fiorentino, tra i due. A livello viola, tutto partì nel settembre 2018 quando Chiesa fu accusato da Gasp di essere un “cascatore” per un rigore rubacchiato e difeso dallo stesso Pioli.

Poi la sfida è proseguita quando l'attuale allenatore della Fiorentina era passato sulla panchina del Milan: memorabile un 5-0 bergamasco ai rossoneri, con saltelli di Gasperini in simultanea ai tifosi. La miccia è rimasta accesa fin qui e domani l'ex tecnico atalantino sarà presente a bordo campo, dopo aver saltato le ultime apparizioni, a causa di provvidenziali squalifiche.