Palladino-Fiorentina: Scatta la nuova fase del confronto. La parola del tecnico sarà determinante

Dopo la trattativa e la firma sul contratto, scatta ora una nuova fase nel rapporto tra Fiorentina e Raffaele Palladino: quella del confronto.

Giocatori da analizzare

Confronto nel senso che verranno analizzati i giocatori presenti in rosa, quelli che mancano e quelli che sono in scadenza e verranno prese decisioni su che tipo di mercato impostare.

Parola dell'allenatore determinante

La parola del nuovo tecnico, com'è giusto che sia, sarà determinante per la permanenza o meno di alcuni giocatori e per l'arrivo di altri. Palladino è rimasto a Firenze e sarà al Viola Park per portare avanti con i dirigenti dell'area sportiva (Pradè e anche Goretti) questo tipo di discorso prima di poter andare in vacanza.