Graziani: "Calma: anche l'anno scorso il mercato ci aveva entusiasmato. Kean? Paratici deve chiedergli chiaramente se vuole stare qua"

Ciccio Graziani

Sull'avvio di stagione

“Non c'è nessuna differenza tra quest'anno e l'anno scorso, perché eravamo tutti entusiasti per gli acquisti e poi invece abbiamo visto com'è andata. Bisogna mantenere i piedi per terra perché finché non vedremo il vero valore di questa squadra non si può giudicare: servono urgentemente esterni, ma il tempo c'è”.

Su Kean

“Kean? Bisogna parlarci e capire se rimane a Firenze con entusiasmo e voglia di riscatto: non basta un anno positivo per consacrarsi, perché tutti pensavamo che avesse trovato l'habitat ideale e invece l'anno scorso ha dimostrato che non è così. Paratici deve guardarlo in faccia e capire se qua ci sta volentieri, altrimenti una soluzione si trova. Certi atteggiamenti non sono piaciuti, perché anche il comportamento fuori dal campo stona: sì, ancora è giovane, ma è un professionista e deve darsi una regolata. Non è certo un fuoriclasse, ma un ottimo giocatore, non si può certo dire sia un esempio”