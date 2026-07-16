Cucù, cucù, la clausola ora non c'è più!
Da oggi la clausola rescissoria relativamente al centravanti della Fiorentina, Moise Kean, non esiste più. Se qualcuno vorrà prendere l'attaccante viola d'ora in poi, dovrà passare attraverso i canonici contatti societari e impostare una trattativa con club e giocatore.
La preoccupazione dell'anno scorso…
L'anno scorso questo periodo era stato vissuto con preoccupazione, anche perché Kean veniva da una stagione strepitosa e con 52 milioni di euro era possibile ‘sciogliere’ il suo vincolo da Firenze e la Fiorentina.
…e la tranquillità di quest'anno
Quest'anno invece la situazione è radicalmente cambiata: molti meno gol segnati in campionato, tanti problemi fisici e dieci milioni di euro in più da aggiungere al conto (una clausola da 62 milioni di euro). In questo contesto non c'era spauracchio e difatti non si è presentato nessuno per usufruire di questa, chiamiamola, opportunità.
Iter di riabilitazione
Il giocatore sta proseguendo l'iter di riabilitazione per il problema alla tibia, alternando esercizi in gruppo al lavoro personalizzato e salvo scossoni (leggasi offerte irrinunciabili) dovrebbe essere al centro delle idee del nuovo tecnico Fabio Grosso.