Anche Paratici presente al Viola Park. Il ds a colloquio con De Gea, Kean e i nuovi arrivati - FOTO e VIDEO FN

C'è anche il grande protagonista di questa Fiorentina al Viola Park. Da qualche minuto è presente allo stadio dove si sta allenando la squadra di Fabio Grosso anche il ds Fabio Paratici.

Paratici a colloquio

Il dirigente viola si è trattenuto a colloquio con De Gea, chiedendo al capitano viola come stia procedendo il ritiro. E poi alcune parole anche con Kean e i nuovi arrivati a bordo campo prima della classica partitella di fine sessione.

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