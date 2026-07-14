Masini: "Atta colpo magistrale di Paratici. Kean lo terrei, a meno che il ds viola non abbia il coniglio nel cilindro"

Marco Masini, noto cantante e tifosissimo della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sulla costruzione della nuova squadra viola da parte di Paratici.

Su Paratici

“Rispetto agli anni passati, non eravamo abituati a un modo di operare come quello di Paratici. Al di là delle dinamiche di mercato, considero molto positiva la scelta di affidare la panchina a Grosso: al Sassuolo ha dimostrato il suo valore ed è un allenatore che preferisce lavorare con discrezione, senza grandi annunci. Un progetto portato avanti sottotraccia, con Fabio Paratici alla guida dell'area sportiva, mi sembra la strada più adatta”.

Sulla rosa

“Mi fa piacere anche vedere che al ritiro siano stati aggregati diversi ragazzi del 2009 e del 2010: ho sempre creduto nell'importanza di investire sui giovani e questa scelta dimostra la volontà di valorizzarli. Per quanto riguarda Atta, ritengo che Paratici abbia messo a segno un colpo magistrale. Kean? Lo scorso anno hanno deluso tutti, da Comuzzo a Gudmundsson. Mi auguro comunque che sia Kean sia Fagioli restino: Kean è un attaccante con caratteristiche rare e sostituirlo non sarebbe semplice, a meno che Paratici non abbia il coniglio nel cilindro”.