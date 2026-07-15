Kean, suona il gong. E ora chi lo vuole portare via...
Suona il gong! Quello di oggi è l’ultimo giorno in cui sarà possibile prendere Moise Kean esercitando la clausola rescissoria da 62 milioni di euro.
In queste due settimane, ovvero dal 1 luglio ad oggi, nessuno si è presentato dalla Fiorentina, manifestando questa intenzione.
Il che significa che da adesso in poi, se qualcuno lo vorrà prendere dovrà per forza passare dal club ed intavolare una trattativa. Trattativa che, nel caso, non partirà di certo da quella quota che più o meno tutti gli analisti di mercato, considerano eccessiva, soprattutto alla luce dell’ultima stagione vissuta.
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