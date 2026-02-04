Corriere dello Sport-Stadio: La doppia via per salvare la Fiorentina
Due, le pagine sulla Fiorentina che troviamo sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
Pagina 18
Si apre con: “Viola per due”. Sottotitolo: “Salvezza a doppia via Avanti con il 4-1-4-1 o spazio al 4-2-3-1”. In taglio basso il caso di mercato: “Documenti incompleti: Kouame resta a Firenze”.
Pagina 19
Qui leggiamo: “Gosens c’è chi dice no”. Sottotitolo: “Da un patto nello spogliatoio tra i senatori è nata la volontà di restare alla Fiorentina per salvarla”.
