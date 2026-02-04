​​

Corriere dello Sport-Stadio: La doppia via per salvare la Fiorentina

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Due, le pagine sulla Fiorentina che troviamo sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 18 

Si apre con: “Viola per due”. Sottotitolo: “Salvezza a doppia via Avanti con il 4-1-4-1 o spazio al 4-2-3-1”. In taglio basso il caso di mercato: “Documenti incompleti: Kouame resta a Firenze”. 

Pagina 19

Qui leggiamo: “Gosens c’è chi dice no”. Sottotitolo: “Da un patto nello spogliatoio tra i senatori è nata la volontà di restare   alla Fiorentina per salvarla”. 

