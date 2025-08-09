UFFICIALE: Un giovane attaccante della Fiorentina va a fare esperienza in Toscana. Giocherà in Serie D

Un altro giovane della Primavera della Fiorentina lascia il Viola Park per fare la prima esperienza con i grandi. Davide Sardilli è un nuovo giocatore del San Donato Tavarnelle, con il quale giocherà il campionato di Serie D.

Questo il comunicato del club toscano: “Sardilli Davide, classe 2007: attaccante ala sinistra, arriva in prestito dalla Fiorentina Primavera. Cresciuto nella Nuova Tor Tre Teste, Sardilli è arrivato alla Fiorentina nel 2023. Prima però c’è stata una parentesi alla Juventus con cui ha giocato il torneo Maggioni Righi. Un gol in 13 presenze il primo anno a Firenze con l’U17 e la scorsa estate ha firmato il primo contratto da professionista con il club viola.