Braschi vicinissimo all'addio! Il giovane attaccante viola approda in Svizzera a titolo definitivo

Il giovane attaccante della Fiorentina Riccardo Braschi è prossimo all'addio. Il classe 2006 ha passato metà dell'estate lavorando da solo al Viola Park, in attesa che qualche squadra si facesse avanti.

Nuova destinazione

Il calciatore fiorentino, che ha debuttato in prima squadra sotto la gestione di Vanoli, passerà a titolo definitivo al Thun, squadra campione in carica del campionato svizzero.

La formula

Sorprendente la decisione della Fiorentina di dire addio a titolo definitivo al giovane attaccante, sul quale comunque i viola dovrebbero mantenere un diritto di prelazione per riportarlo in futuro a Firenze. Lo scrive TMW.