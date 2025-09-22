Martorelli: "Una contestazione è già in atto a Firenze. La Fiorentina si trova in una situazione di disagio"
Giocondo Martorelli
Giocondo Martorelli, procuratore di mercato, è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per commentare il KO della Fiorentina contro il Como, impiegando parole forti per descrivere lo stato attuale della squadra di Pioli:
“Situazione di disagio”
“Brutta brutta la gara dei Viola. Il Como ha meritato la vittoria. Questa sconfitta in casa per la Fiorentina non ci voleva, così viene a crearsi una situazione di disagio e autostima che viene a mancare".
“C'è già contestazione a Firenze”
"C’è già stata una piccola contestazione dei tifosi. Conosco l’ambiente di Firenze, so quanto sia complicato quando non arrivano i risultati. Il Como ha fatto un’ottima partita, meritando di vincere“.
