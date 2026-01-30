Benedetto Ferrara: "Vanoli fa quasi tenerezza. Lo scambio Ranieri-Biraghi sembrava uno scherzo"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato il periodo che sta vivendo la Fiorentina nel suo consue editoriale per La Nazione.attenzione particolare al mercato, ma anche al nuovo presidente viola Joseph Commisso.

Vanoli e il mercato

“Fa quasi tenerezza Renato Zero Vanoli quando dice: dobbiamo crescere, imparare a restare concentrati. Beh, siamo quasi a febbraio, accidenti. Ok, restiamo fiduciosi, ma se devono ancora imparare dopo mesi di lavoro qualche dubbio ci sovviene. Dite la verità: quando avete letto che il Torino ha chiesto Ranieri offrendo in cambio Biraghi avete pensato a uno scherzo e siete andati un po' in confusione come il traffico di Firenze quando hanno chiuso il Ponte al pino”.

Il presidente viola

“Ma il personaggio della settimana è Joseph Commisso. In tanti sono rimasti senza parole nel vedere la metamorfosi del figlio di Rocco. Eppure non c'è da meravigliarsi. La perdita di un padre spesso ti mette davanti a un bivio e a una missione: ti devi assumere le responsabilità e quindi metterti in discussione. E allora forza Joseph, siamo nelle tue mani”.