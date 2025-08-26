E Lamptey, a questo punto, si lega alla situazione di Fortini. Le cifre richieste dal Brighton

Il mercato della Fiorentina è inevitabilmente legato alle specifiche situazioni di alcuni giocatori. Come nel caso delle fasce, dove Niccolò Fortini è in bilico e potrebbe lasciare, probabilmente in prestito, difficilmente a titolo definitivo (attenzione al Torino vigile su di lui). Ecco che Tariq Lamptey del Brighton, cercato dal club viola, diventa un'opzione da monitorare solo nel caso la rosa presenti un'esigenza da coprire.

Anche perché gli inglesi non hanno intenzione di tenere basse le loro richieste. Lo conferma anche La Nazione, che parla di 10 milioni di euro (cifra pari all'attuale valore di mercato del classe 2000) per tentare di convincere il Brighton. Ci sono margini per trattare, ma non troppi: si può chiudere intorno ai 7-8 milioni più bonus.