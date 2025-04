La probabile formazione della Fiorentina: dopo la parentesi europea torna la squadra tipo. Fascia sinistra affidata a Parisi

Dopo la trasferta di Celje e l'ampio turnover fatto da Raffaele Palladino per la sfida di Conference, contro il Parma si dovrebbe tornare a vedere la classica Fiorentina schiarata con il 3-5-2. In porta il solito De Gea, protagonista anche in Slovenia. In difesa torna Pablo Marì con Ranieri e Pongracic. Sulle fasce spazio a Dodo e Parisi, che dovrà ancora sostituire l'infortunato Gosens. In mezzo torna dall'inizio Fagioli con Mandragora e Cataldi. Davanti la coppa Gudmundsson-Kean.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean