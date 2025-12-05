Ecco la nuova quarta maglia (double face) della Fiorentina: due lati, uno arancione e uno sfumato - FOTO

Pochi minuti dopo aver pubblicato il video di presentazione della nuova quarta maglia della Fiorentina, la società viola ha pubblicato anche le foto di quella che sarà la divisa. O le divise, visto che il kit Kappa sarà double face e indossabile da entrambi i lati.

Le maglie

Per la parte davanti la maglia è arancione con dettagli viola, molto simile alla maglia dei portieri dello scorso anno. Il retro invece è caratterizzato da una sfumatura di colori che va dal viola, al rosso e al bianco. Per i portieri la parte davanti è verde acqua.

