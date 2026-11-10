Quanti ex Fiorentina in lizza per la panchina del Sassuolo! Il favorito, però, è un altro...
Posta la parola fine all'avventura di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo, il club neroverde è alla ricerca dell'erede dell'ex tecnico della Fiorentina Primavera.
Quanti ex viola tra i nomi!
Tra le figure sondate, secondo TMW, ci sarebbero anche Vincenzo Montella e Paulo Sousa, entrambi alla ricerca di una panchina nella massima serie italiana, così come Davide Ballardini, altro nome seguito dal DS neroverde Palmieri.
D'Aversa in pole
La candidatura principale, però, sarebbe quella di Roberto D'Aversa, apprezzato soprattutto per la sua abilità nel subentrare in situazioni non facili, come testimoniato dalla salvezza ottenuta in scioltezza col Torino nella passata stagione.
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