Ricordate Baturina? Tallonato dalla Fiorentina, scelse Como, ora lo vuole mezza Europa: quanti soldi ci vogliono per comprarlo

C'è stato un momento nel quale la trattativa tra la Fiorentina e la Dinamo Zagabria per Martin Baturina sembrava ben avviata, coi viola che avevano deciso di puntare sul trequartista croato con decisione. Poi, però, il progetto del Como lo ha convinto di più.

Crescita esponenziale

Una stagione tra alti e bassi per Baturina, che nella prima parte di campionato ha trovato pochissimo spazio ma che, una volta sbloccatosi, ha portato alla truppa di Fabregas ben otto gol e quattro assist. Dodici contributi al gol in 1857 minuti in campo, ossia poco più di un contributo ogni due partite: il suo è un nome che, quando scende in campo, si nota ed ha un peso specifico. E se al Como ‘bastarono’ 18 milioni per prenderlo, oggi il prezzo del suo cartellino è salito alle stelle.

Le big in fila

Anche se i lariani non hanno intenzione di separarsene, Tuttomercatoweb riporta di due squadre inglesi pronte a offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro per portarlo via dal Sinigaglia; peraltro, nei mesi passati, anche il Bayern Monaco si era interessato al ragazzo. Niente da fare: salvo offerte che non si possono rifiutare - il Como le quantifica attorno agli 80 milioni di euro! -, Baturina rimarrà in riva al lago. La Fiorentina, purtroppo, può solo mangiarsi le mani.