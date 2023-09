Bonucci attacca, Allegri risponde. Una vicenda che ha poco a che vedere col calcio, dalla quale (per fortuna) la Fiorentina è rimasta fuori

Il pranzo con Daniele Pradè e quelle voci su un possibile passaggio di Leonardo Bonucci alla Fiorentina hanno infiammato per qualche giorno il mercato viola. Alla fine non se n'è fatto di nulla e il difensore è finito in Germania all'Union Berlino. Una vicenda che ha portato con sé tante polemiche, alimentate dalle ultime dichiarazioni di Bonucci contro la Juventus.

Sulla questione si è espresso anche il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, tra aziendalismo e un messaggio ben chiaro: “Credo che non ci sia niente da aggiungere. A Leo faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera. Mi fermo qui, perché le soap opera su canale 5 (il riferimento è all'intervista rilasciata da Bonucci a Sport Mediaset, ndr) non mi sono mai piaciute”.

Tra frecciatine, provocazioni e conflitti, quel che è certo che Bonucci sta facendo parlare di sé per tutto tranne che per le prestazioni in campo. Decisamente un bene che in tutto ciò non sia rimasta coinvolta la Fiorentina.