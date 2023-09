Martinez Quarta, un indizio importante per domenica...e la cessione sfiorata in estate

In queste due settimane in cui molti giocatori della Fiorentina sono stati in giro per l'Europa e per il mondo, Lucas Martinez Quarta è rimasto a Firenze con allenarsi con la squadra. Scriviamo questo perché potrebbe essere un particolare, un indizio, non di poco conto per le scelte di Vincenzo Italiano contro l'Atalanta. Insomma l'argentino potrebbe essere titolare contro la formazione nerazzurra.

La sua non è stata un'estate liscia, nel senso che è stato al centro di una trattativa ed è stato anche vicino alla cessione. Per diverse settimane hanno parlato di lui Fiorentina e Betis Siviglia; il club andaluso però non è mai arrivato ad offrire la cifra richiesta per il suo cartellino.