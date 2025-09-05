L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Se Gudmundsson sta bene, si può giocare anche con la doppia punta. Pioli sta cercando di dare alla squadra un gioco offensivo che esalti la qualità degli interpreti, ma in questo momento sta mancando la verticalità. I centrocampisti devono avere il coraggio di fare giocate in verticale, di rischiare il passaggio”.

“Nicolussi Caviglia grande acquisto”

Su Nicolussi Caviglia: “Sicuramente per lui è molto importante lavorare al Viola Park in queste settimana di sosta. Di questo ragazzo parlano tutti bene e aveva molto mercato in Serie A, la Fiorentina è stata bravissima a prenderlo. Non lo conosco benissimo a livello di gioco, ma mi fido di ciò che sento dire in giro”.

“Gudmundsson deve fare la differenza”

Infine: “Con gli acquisti che sono stati fatti la situazione del centrocampo andrà solo a migliorare. E' vero, negli ultimi anni si è sempre cambiato in quel reparto, ma Nicolussi Caviglia, Sohm e Fagioli sono calciatori arrivati a titolo definitivo. Gudmundsson? Purtroppo a Firenze non ha ancora dimostrato nulla di quello che ha fatto vedere a Genova, Fazzini è un'ottima alternativa ma l'islandese può e deve fare la differenza".