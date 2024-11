La direzione tecnica del River Plate, composta da Leonardo Ponzio e Enzo Francescoli, sono al lavoro per preparare la squadra che giocherà nel 2025. In particolare il River tiene molto all'appuntamento con il Campionato Mondiale per club.

"E' un evento unico perché sarà bellissimo confrontarsi con le squadre europee - ha fatto sapere Ponzio - Stiamo progettando già la squadra per il 2025 e guardiamo al nostro futuro. E' un'opportunità per difendere la nostra storia e lasciare un segno nel calcio sudamericano".

Pur senza fare pubblicamente nomi, Sanzio e Francescoli hanno l'obiettivo principale di riportare in Argentina tre giocatori: Lucas Beltran della Fiorentina, Angel Correa dell'Atletico Madrid e Joaquin Correa attualmente al Siviglia.