Fiorentina, nervosismo e incredulità dopo il terzo ko. Ma Grosso non è ancora in discussione

Nervosismo, incredulità e soprattutto grande delusione in casa Fiorentina dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato. Il 2-1 subito al Franchi contro il Torino ha lasciato i viola ancora a zero punti, facendo aumentare inevitabilmente la pressione su Fabio Grosso.

Forte amarezza

La società si aspettava una reazione dopo i primi due passi falsi, soprattutto considerando i grandi investimenti effettuati sul mercato. La nuova battuta d'arresto ha quindi provocato forte amarezza negli ambienti viola, mentre dagli spalti è arrivata una contestazione esplicita nei confronti dell'allenatore.

Niente esonero (per il momento)

Al momento, però, non si parla ancora concretamente di esonero. Grosso resta alla guida della squadra anche se nel dopopartita ha dichiarato di rimettersi alle decisioni della società.

Posizione più delicata

La posizione del tecnico è inevitabilmente diventata più delicata. La Fiorentina vuole però evitare decisioni impulsive: la prossima partita contro il Venezia potrebbe già rappresentare un passaggio fondamentale per il futuro della panchina viola.