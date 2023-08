Lamioni: "Con la Fiorentina una grande festa che mi fa felice come proprietario e come tifoso"

Stadio Zecchini praticamente gremito per l'amichevole giocata ieri sera tra Grosseto e Fiorentina. Una presenza di pubblico e una serata che ha fatto contento il proprietario del club maremmano (e sponsor viola) Giovanni Lamioni.

“È stata una grande festa che mi fa felice come proprietario e come tifoso - ha detto Lamioni - Circa settemila persone sono una risposta adeguata al bisogno di calcio in città. Il Grosseto? Mi è piaciuto, ha mostrato personalità, contro una squadra di serie A e ha giocato palla al piede”.

Le parole del numero uno biancorosso sono state riportate da Il Tirreno.