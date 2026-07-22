Moreno nicchia di fronte al Wrexham: spunta un’altra pretendente italiana per il difensore viola

Non è una novità che nel mirino del Wrexham sia finito il difensore della Fiorentina Matias Moreno. Il facoltoso club gallese di Championship, noto per essere la squadra degli attori Ryan Reynolds, interprete di Deadpool, e Rob McElhenney, si è fatto vivo da un po’ per prelevare a titolo definitivo il difensore classe 2003.

Moreno-Wrexham? Per ora non si fa, e…

La Fiorentina spera di definire la cessione di Moreno nel giro di pochi giorni, ma il giocatore non sembra convinto dell’opzione gallese. Su di lui anche Monza, Espanyol e Getafe. Il calciatore argentino è presente in ritiro ma fuori dal progetto tecnico gigliato, destinato a lasciare ancora la Fiorentina… stavolta, salvo sorprese, a titolo definitivo.

Nuovo interesse dalla Serie A

Ed ecco che nelle ultime ore, come riferisce Matteo Moretto, è quindi sbucata una nuova opzione per il difensore scuola Belgrano. Si tratta della Lazio, che ha manifestato interesse per il giocatore viola.