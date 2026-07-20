Fagioli, paura già passata e pronto a coordinare un reparto nuovo. Moreno invece...
Aveva fatto tremare un po' sabato scorso Nicolò Fagioli, uscito dolorante dall'allenamento dopo una fitta avvertita al ginocchio. Da parte della Fiorentina però nessuna comunicazione ufficiale anche perché il centrocampista è ricomparso senza particolari problemi ieri, nella seduta congiunta con la Primavera di Andreazzoli. Segno che il fastidio del giorno prima era cosa di poco conto: da oggi Fagioli inizierà a conoscere anche Inao Oulai, neo arrivato in gruppo e candidato ad affiancarlo.
C'è chi arriva e chi va
Ancora assente invece ieri Mati Moreno, ufficialmente un po' affaticato ma toccato anche da qualche vicenda di mercato, con il Wrexham ancora in attesa di una risposta. E con l'argentino che forse aspetta qualche altra proposta più allettante.
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