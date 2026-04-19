L'ennesima eliminazione in Conference League ha ufficializzato ciò che il campionato aveva già decretato da un pezzo: l'anno prossimo la Fiorentina non prenderà parte a nessuna coppa europea, ma, come scrive il Corriere Fiorentino, non tutti i mali vengono per nuocere e dietro questa sconfitta c'è un risvolto positivo.

Nessuno spreco di energie

Il fatto di essere fuori dalle coppe europee - ricorda il giornale fiorentino - porta con sé anche dei vantaggi. Il primo, quello più sportivo, è che ci si può concentrare solo sul campionato senza disperdere energie in trasferte nelle più remote periferie del calcio europeo.

Fair Play finanziario

Il secondo, potenzialmente anche più importante, è che non si è sottoposti ai vincoli del fair play finanziario, fattore per esempio assai sfruttato dal nuovo modello Como (che ha sostituito, nella narrazione del club viola, l'irraggiungibile modello Atalanta). Le spese pazze fatte dai lacustri però non saranno certamente replicate a Firenze: la gestione della famiglia Commisso è sempre stata attenta ai bilanci e restano comunque attivi i limiti imposti dalle norme Figc, per i quali la Fiorentina era abbastanza border line.